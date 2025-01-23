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23:07, 23 января 2025Спорт

Российский футболист рассказал о реакции тренера на его уход из британского клуба

Футболист Коновалов: Тренер «Ливингстона» Мартиндейл извинялся перед мной
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Русский вратарь Иван Коновалов рассказал о реакции главного тренера шотландского клуба «Ливингстон» Дэвида Мартиндейла на его уход из команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист заявил, что Мартиндейл извинялся перед ним, однако объяснил, что никак не может повлиять на политическую ситуацию. «Причем мне дали возможность тренироваться, продолжили платить, а параллельно я искал новый клуб», — подчеркнул он.

Коновалов выступал за «Ливингстон» в 2022 году. Он провел в составе команды семь матчей. На данный момент он играет за азербайджанский «Туран».

Ранее бывший нападающий ряда эстонских клубов, россиянин Евгений Кабаев рассказал о русофобии в Эстонии. Футболист заявил, что в Эстонии всегда недолюбливали русских.

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