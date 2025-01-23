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13:32, 23 января 2025Ценности

Стилист Рогов призвал носить куртку рабочего весной 2025 года

Стилист Александр Рогов призвал носить куртку рабочего весной 2025 года
Екатерина Ештокина

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Стилист Александр Рогов раскрыл самую модную вещь на весну 2025 года. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 165 тысяч подписчиков.

По словам специалиста, трендовым изделием предстоящего сезона будет куртка средней длины для сельскохозяйственных работ на воздухе в дождь и ветер. По этой причине модный эксперт призвал носить темно-зеленые, черные и цветные куртки в таком стиле.

«Модная заметка. Если вы до сих пор не приобрели barn jacket (куртку рабочего), то сейчас самое время запрыгнуть в последний вагон этого громкого тренда и успеть помодничать наступающей весной», — написал он.

Ранее в январе стилист Лисовец объяснил выбор наряда Мелании Трамп на инаугурации. Эксперт заявил, что образ первой леди США, состоящий из удлиненного пальто прямого кроя и плоской широкополой шляпы, отражает настроение ситуации в мире.

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