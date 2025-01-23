Стилист Рогов призвал носить куртку рабочего весной 2025 года

Стилист Александр Рогов призвал носить куртку рабочего весной 2025 года

Стилист Александр Рогов раскрыл самую модную вещь на весну 2025 года. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 165 тысяч подписчиков.

По словам специалиста, трендовым изделием предстоящего сезона будет куртка средней длины для сельскохозяйственных работ на воздухе в дождь и ветер. По этой причине модный эксперт призвал носить темно-зеленые, черные и цветные куртки в таком стиле.

«Модная заметка. Если вы до сих пор не приобрели barn jacket (куртку рабочего), то сейчас самое время запрыгнуть в последний вагон этого громкого тренда и успеть помодничать наступающей весной», — написал он.

Ранее в январе стилист Лисовец объяснил выбор наряда Мелании Трамп на инаугурации. Эксперт заявил, что образ первой леди США, состоящий из удлиненного пальто прямого кроя и плоской широкополой шляпы, отражает настроение ситуации в мире.