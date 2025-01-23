В России оценили шансы Трампа урегулировать украинский конфликт за 100 дней

Политолог Марков: У Трампа есть две стратегии достижения мира на Украине

В России оценили шансы президента США Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт за 100 дней. Российский политолог Сергей Марков в своем Telegram выразил мнение, что быстро это сделать не получится.

По словам Маркова, Трамп имеет две стратегии по миру на Украине — быструю и долгосрочную. При этом быстрая предполагает достижение компромисса между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Политолог отмечает, что в разрабатываемом «мирном плане США» есть главный нерешенный вопрос: гарантии безопасности Украины заключаются в том, чтобы Россия согласилась на уступки.

«Команда Трампа [уже сейчас] докладывает ему, что наиболее вероятно, что первая быстрая стратегия не сработает. Поэтому у Трампа есть и вторая, долгая стратегия мира на Украине», — заключил Марков.

22 января Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Такую задачу он поставил перед спецпосланником по этой стране Китом Келлогом. При этом, по оценкам The Wall Street Journal, почти никто всерьез не считает, что он сможет это сделать.

В Кремле пока подробно не комментировали первые заявления Трампа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ограничился коротким ответом на вопрос, ведется ли подготовка телефонного разговора Трампа и Путина: «пока нет».