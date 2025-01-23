Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:57, 23 января 2025Россия

В России оценили шансы Трампа урегулировать украинский конфликт за 100 дней

Политолог Марков: У Трампа есть две стратегии достижения мира на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

В России оценили шансы президента США Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт за 100 дней. Российский политолог Сергей Марков в своем Telegram выразил мнение, что быстро это сделать не получится.

По словам Маркова, Трамп имеет две стратегии по миру на Украине — быструю и долгосрочную. При этом быстрая предполагает достижение компромисса между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Политолог отмечает, что в разрабатываемом «мирном плане США» есть главный нерешенный вопрос: гарантии безопасности Украины заключаются в том, чтобы Россия согласилась на уступки.

«Команда Трампа [уже сейчас] докладывает ему, что наиболее вероятно, что первая быстрая стратегия не сработает. Поэтому у Трампа есть и вторая, долгая стратегия мира на Украине», — заключил Марков.

22 января Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Такую задачу он поставил перед спецпосланником по этой стране Китом Келлогом. При этом, по оценкам The Wall Street Journal, почти никто всерьез не считает, что он сможет это сделать.

В Кремле пока подробно не комментировали первые заявления Трампа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ограничился коротким ответом на вопрос, ведется ли подготовка телефонного разговора Трампа и Путина: «пока нет».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали цель внезапной критики Трампа в адрес Путина. Для чего он начал угрожать России?

      Работники автосалона обманули россиян с автокредитами на 18 миллионов рублей и попались

      Экипаж круизного судна напугал пассажиров «костюмами Ку-клукс-клана»

      Российские военные уничтожили 28 украинских пунктов управления БПЛА

      Российского девятиклассника избили и похитили неизвестные в балаклавах

      Россияне на авто провалились под лед в двадцатиградусный мороз и выжили

      Энергообъект уничтожен в подконтрольном Украине Запорожье

      На заводе Tesla появилось изображение Маска с нацистским жестом

      Россиян предупредили о раннем появлении клещей

      Названы условия подорожания биткоина до $700 тысяч

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше