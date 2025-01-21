«На восстановление отношений могут уйти десятилетия». Как в России отреагировали на первые заявления Трампа после инаугурации?

Песков: Подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа пока не ведется

20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США и стал 47-м по счету главой государства. В инаугурационной речи он пообещал, что Вашингтон будет наращивать военную мощь, чтобы положить конец вооруженным конфликтам. При этом Трамп ни разу не упомянул Украину или противостояние Киева и Москвы. «Лента.ру» собрала реакцию российских политиков и экспертов на первые заявления нового хозяина Белого дома.

Первая реакция Москвы

В Кремле пока подробно не комментировали первые заявления Трампа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ограничился коротким ответом на вопрос, ведется ли подготовка телефонного разговора американского политика и президента России Владимира Путина.

«Пока нет», — приводит его слова ТАСС.

Тема Украины

То, что Трамп не упомянул тему Украины в инаугурационной речи, говорит об отсутствии у него итоговой позиции по этой теме, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, это может указывать как на готовность внимать аргументам потенциальных партнеров, так и, наоборот, на оттачивание собственных.

То, что не прозвучали ни вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, ни проблемы коллективной безопасности, ни украинский кризис, может свидетельствовать только о том, что в этих темах у Трампа пока нет ни окончательных позиций, ни уверенности в их реализуемости и успехе Константин Косачев сенатор

При этом философ, социолог и политолог Александр Дугин считает, что Трамп может разрешить украинский конфликт, просто прекратив оказывать Киеву военную и материальную поддержку. Он уверен, что если бы этой помощи не было, то у Украины не было бы и сопротивления.

«Я думаю, после этого, даже если нам придется воевать с европейскими армиями НАТО, в течение пары месяцев мы закончим освобождение украинской территории», — предположил он.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Что Трамп сказал об украинском конфликте в день инаугурации Несмотря на отсутствие темы Украины в своей инаугурационной речи, Трамп упомянул о конфликте во время ответов на вопросы журналистов в Белом доме. Он повторил уже не раз звучавший тезис, что военного противостояния Москвы и Киева не случилось бы, если бы он оставался на посту президента США. «Война Украины и России не должна была начаться, она никогда бы не началась, если бы я был президентом», — высказался Трамп. Говоря о своем обещании завершить конфликт на Украине за сутки после вступления в должность, Трамп отшутился, что в запасе есть еще полдня. «Посмотрим. Мы хотим успеть», — сказал он. По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский готов к заключению сделки с Москвой. Также он анонсировал готовящийся разговор с Владимиром Путиным. После этого Трамп поймет возможные сроки завершения конфликта на Украине. Вместе с этим Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней. За это время пройдет проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации. Одним из основных получателей американской помощи является как раз Украина. Трамп заявил, что союзники США по НАТО должны сравнять свой объем помощи Киеву с таковым у Вашингтона. Он уточнил, что Соединенные Штаты потратили на помощь Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем остальные страны НАТО. По словам Трампа, такая разница «смешна», так как украинский конфликт сильнее влияет на европейские страны. Он добавил, что урегулировать конфликт необходимо «так быстро, как это возможно».

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова Трампа о готовности президента Украины Владимира Зеленского к сделке с Москвой, отметил, что это пока ни о чем не говорит.

«То, что он уверенно говорит про Зеленского, не означает, что он констатирует факт. Все действия Зеленского на 100 процентов сегодня будут зависеть от Запада, а Запад зависит от США во многой степени. Мы это уже понимаем, хотя есть какие-то сопротивления, заявления многих европейских политиков, но лично я в этом не сомневаюсь», — сказал депутат.

Член комитета Государственной Думы по международным делам Роза Чемерис, в свою очередь, считает, что, скорее всего, Трамп будет вести себя так же, как и на протяжении предыдущего президентского срока. «Чудес ждать не стоит. Не думаю, что у администрации нового президента США есть какой-либо конкретный план действий по украинскому вопросу», – констатировала парламентарий.

Перспективы восстановления отношений России и США

Несмотря на готовность Трампа к диалогу с Москвой, на восстановление отношений России и США могут уйти десятилетия, считает председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Он пояснил, что этот процесс может затянуться, поскольку бывший глава государства Джо Байден оставил после себя «буквально руины».

Байден оставляет здесь крайне тяжелое наследие — буквально руины. И на восстановление (если будет на то воля) могут уйти десятилетия. Трамп, конечно, демонстрирует более разумный подход хотя бы признанием очевидного: существования только двух гендеров на Земле — мужского и женского. Но насколько разумной будет остальная его политика — увидим

Леонид Слуцкий депутат Государственной Думы

Руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас полагает, что США по-прежнему враждебны по отношению к России, однако есть шансы для взаимопонимания. По его мнению, американская идеология исключительности, которую исповедуют и демократы, и республиканцы, отрицает право на суверенитет других государств.

Однако возвращение к «нормальности» даже по отдельным вопросам в США может служить улучшению взаимопонимания Андрей Клишас сенатор

Депутат Государственной Думы Виктор Соболев заявил, что не ожидает смягчения политики Вашингтона в отношении Москвы при Трампе.

«У него [Трампа] будет более жесткая политика в отношении России. Он сейчас Канаду и Гренландию приберет, а потом...», — сказал парламентарий, оборвав свою мысль.

Его слова прервал еще один депутат нижней палаты парламента Леонид Калашников. «Бомбить их», — заявил он, не уточнив, кого «их», и кто будет «бомбить».

Прогнозы о планах Трампа насчет антироссийских санкций

Экономический курс Трампа в отношении России будет жестким и двойственным, считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Он допустил, что новый президент США может вводить дополнительные санкции в попытке ослабить экономический суверенитет Москвы. Однако для выстраивания отношений с Россией Трамп может, наоборот, снять какие-либо ограничения.

Политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин полагает, что Трамп действительно может отменить ряд антироссийских санкций и отказать Киеву в дальнейшей военной поддержке.

Кроме того, некоторые российские аналитики прогнозируют, что Трамп может «закрыть глаза» на реализацию уже принятых рестрикций, например, касающихся транзакций в долларах.

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom

Реакция на слова Трампа о признании только двух гендеров

Слова нового хозяина Белого дома о том, что теперь США официально признают только два гендера — мужской и женский, вызвали в странах Европейского союза «плохое предчувствие», поскольку это наносит «чудовищный удар» по всем ценностям европейской либеральной элиты, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его мнению, Трамп фактически взорвал систему «общих ценностей», объединявшую Штаты и Евросоюз.

«Молчит [председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен, молчат евродепутаты в Брюсселе, молчат все ведущие европейские столицы. Слов нет у них, одни чувства... И нехорошие предчувствия», — заявил сенатор.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Трампа о количестве гендеров, упомянула слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о «сломанной демократии».

«Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола — мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное», — отметила она.

В МИД России пошутили о последнем решении Байдена на посту президента

Одно из последних решений перед уходом с поста бывшего президента США Джо Байдена о помиловании членов своей семьи без обвинений в их адрес и решений суда сравнимо с анекдотом про измену невесты, заявила Захарова:

«Самообличительно. Как в том анекдоте.

Стоя перед алтарем, невеста — жениху:

— Любимый, я хочу признаться тебе в измене.

— Любимая, но ты утром уже призналась. Пожалуйста, не переживай. Я все простил, и мы начали все с чистого листа.

— Любимый, но с того момента появились новые данные».