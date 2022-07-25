Захарова прокомментировала слова Трампа о количестве гендеров

Мария Захарова назвала революционными заявления Дональда Трампа и Альберта Гора

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова бывшего президента США Дональда Трампа о количестве гендеров в мире.

Также она упомянула заявление бывшего вице-президента США Альберта Гора о «сломанной демократии».

«Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола — мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное», — написала она.

Ранее Трамп заявил о вере в то, что в мире существует всего два гендера — мужской и женский. Республиканец сказал об этом на встрече со студентами в Тампе, штат Флорида. Трамп призвал студентов-консерваторов бороться в школах и армии с продвижением идей, которые отнес к леволиберальной идеологии.