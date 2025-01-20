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20:46, 20 января 2025Россия

В Совфеде заявили о враждебности США по отношению к России

Сенатор Клишас: США остаются враждебными по отношению к России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

США остаются враждебными по отношению к России, однако есть шансы для взаимопонимания. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале.

По его мнению, американская идеология исключительности, которую исповедуют и демократы и республиканцы, отрицает право на суверенитет других государств.

«Однако возвращение к "нормальности" даже по отдельным вопросам в США может служить улучшению взаимопонимания», — написал сенатор.

20 января Дональд Трамп вступил в должность президента США, став 47-м по счету главой государства. Первым заявлением американского лидера после вступления в должность стало объявление о запуске 24-часовой кампании по сбору средств для поддержки целей своей новой администрации

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