В России высказались о рычагах давления Трампа на Москву

Сенатор Джабаров: у Трампа нет никаких рычагов давления на Россию

У президента США Дональда Трампа нет рычагов давления на Россию убежден первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. О возможных способах влияния нового американского лидера на Москву сенатор высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее американская парламентская газета The Hill со ссылкой на экспертов сообщила, что у Трампа нет серьезных рычагов давления как на Россию, так и на Украину для урегулирования конфликта. «Я думаю, что реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — огромного влияния ни на одну из сторон в этом конфликте», — приводит издание слова аналитика Сэма Грина.

«Что касается России, какие рычаги давления у Трампа могут быть? Говорят о санкциях на весь российский экспорт — мы туда и так практически ничего не поставляем. Этим нас шантажировать бесполезно. Во-вторых, я думаю, что господин Трамп до конца не разобрался, что же происходит в отношениях России и Украины. Он плохо знает историю наших стран», — объяснил Джабаров.

Говорить с позиции силы с Россией бесполезно. Если Трамп в этом сомневается, пусть спросит у своих предшественников в Белом доме и лидеров европейских стран. (...) Мы готовы к переговорам, но они должны быть конструктивными

Владимир Джабаров заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявлял, что Трамп не может угрозами добиться соглашения с Россией по урегулированию конфликта на Украине и ему стоит отказаться от резкой риторики. Таким образом он прокомментировал слова президента США о готовности ужесточить санкции вопреки «любви к русскому народу».