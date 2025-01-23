В США оценили риторику Трампа по Украине

The Hill: Трамп усилил критику Путина для начала переговоров по Украине

После вступления в должность президента США Дональд Трамп усилил критику в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом написала газета The Hill.

Автор публикации предположил, что Трамп усилил критику Путина для начала переговоров по Украине. В статье отмечается, что через 48 часов после возвращения в Белый дом Трамп обвинил российского коллегу в разрушении своей страны.

«Эти заявления — первый залп в попытках Трампа показать, что его политика "мира через силу" может положить конец крупнейшей сухопутной войне в Европе почти за столетие», — привел журналист такую оценку.

Ранее Трамп призвал Россию пойти на сделку и завершить спецоперацию на Украине. В социальной сети Truth Social политик указал, что это необходимо сделать сейчас, поскольку дальше будет только хуже.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Трампа не разговаривать с Россией на языке силы. «Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен», — отметил он.