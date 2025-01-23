В «Вашингтоне» оценили важность погони Овечкина за рекордом Гретцки

Тренер Карбери о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: Это огромное событие

Главный тренер клуба «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери оценил важность погони российского нападающего клуба Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Если посмотреть на это, то можно понять, какое влияние это оказывает на Канаду и Эдмонтон. В каждом городе НХЛ, куда мы приезжаем, это огромное событие», — заявил Карбери. По мнению тренера, достижения Овечкина имеют колоссальное значение для хоккея и страны.

Ранее в НХЛ сделали прогноз о дате, когда Овечкин обойдет Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. В зависимости от результативности в матчах россиянин может достигнуть рекордной отметки 11 или 18 апреля.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (874) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Гретцки составляет 20 шайб.