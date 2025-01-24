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17:26, 24 января 2025Спорт

Бывший главный тренер сборной России высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Плющев о рекорде Овечкина: Люди будут довольны, но с флагами на улицы не выйдут
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dan Hamilton / Imagn Images / Reuters

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о погоне форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает «Советский спорт».

Плющев поделился, что не знает, какая будет реакция у людей, когда россиянин превзойдет достижение канадца. «Наверное, примут к сведению, будут довольны, но с флагами на улицы не выйдут. Об этом очень много говорят, к этому уже, в принципе, все привыкли. Поэтому хоккейное сообщество просто ожидает, произойдет это или не произойдет, может, в этом сезоне или в следующем», — отметил он.

Ранее в НХЛ сделали прогноз о дате, когда Овечкин обойдет Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. В зависимости от результативности в матчах россиянин может достигнуть рекордной отметки 11 или 18 апреля.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (875) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Гретцки составляет 19 шайб.

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