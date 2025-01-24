Чиновница объяснила нападение крокодила менструацией жертвы и потеряла работу

Чиновница из Кении потеряла работу, заявив, что женщины сами провоцируют нападения крокодилов. Об этом пишет Nairobi Wire.

Губернатор округа Макуэни Мутула Килонзо-младший отстранил Соню Нзилани, члена Исполнительного комитета по торговле, маркетингу, промышленности, культуре и туризму, от должности на 45 дней после ее противоречивых высказываний о том, что менструирующие женщины привлекают крокодилов.

Нзилани озвучила свои соображения прямо на церемонии погребения жертвы крокодила — 17-летней девушки. На нее напал хищник, когда она набирала воду на берегу реки. Чиновница сказала, что у девушки была менструация, а крокодилов привлекает запах крови. По ее мнению, именно это стало причиной атаки.

Комментарии Нзилани вызвали у кенийцев возмущение, что привело к ряду выступлений правозащитных групп и экспертов. В ответ чиновница принесла публичные извинения, объяснив, что ее замечания, возможно, были неправильно поняты. Она добавила, что у нее не было намерения распространять дезинформацию. Однако это не помогло ей удержаться на посту.

Ранее сообщалось, что крокодилы-людоеды перестали нападать на жителей деревни Мндобандоба в Эсватини. Местные жители предполагают, что они предпочитают людям ослов.