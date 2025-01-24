Новак Джокович снялся с полуфинала Australian Open из-за травмы

Сербский теннисист Новак Джокович снялся с полуфинального матча Australian Open-2025 против немца Александра Зверева из-за травмы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игрок принял решение не продолжать борьбу после того, как проиграл первый сет на тай-брейке. «Если бы я выиграл первый сет, возможно, попробовал бы сыграть еще несколько геймов, не знаю. Становилось все хуже и хуже. Это разрыв мышцы», — заявил Джокович, слова которого приводит «Чемпионат» после матча.

Вторая ракетка мира Зверев впервые в карьере вышел в финал Australian Open. Джокович, занимающий седьмое место в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов, выигрывал турнир десять раз.

В финале Зверев сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном. Они проведут игру позднее в пятницу, 24 января.