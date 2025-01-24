Глава РУСАДА заявила о закрытии для организации дела Валиевой

Глава РУСАДА Логинова: Для нас дело Камилы Валиевой закрыто

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что для организации дело фигуристки Камилы Валиевой закрыто. Об этом сообщает РИА Новости.

«В случае, если в наш адрес будут направлены запросы из суда, мы предоставим всю необходимую информацию», — заявила Логинова.

В ноябре прошлого года Логинова заявила о планах вовлечь Валиеву в борьбу с допингом. Функционер отметила, что в организации стараются говорить с молодежью на одном языке.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).