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10:12, 24 января 2025Спорт

Глава РУСАДА заявила о закрытии для организации дела Валиевой

Глава РУСАДА Логинова: Для нас дело Камилы Валиевой закрыто
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что для организации дело фигуристки Камилы Валиевой закрыто. Об этом сообщает РИА Новости.

«В случае, если в наш адрес будут направлены запросы из суда, мы предоставим всю необходимую информацию», — заявила Логинова.

В ноябре прошлого года Логинова заявила о планах вовлечь Валиеву в борьбу с допингом. Функционер отметила, что в организации стараются говорить с молодежью на одном языке.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).

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