Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 19 шайб

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по числу голов в НХЛ до 19 шайб

«Вашингтон Кэпиталс» на выезде обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 24 января, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Во втором периоде в составе победителей отличились Алексей Протас и Этен Фрэнк, а в концовке игры пустые ворота поразил российский форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин.

Для россиянина это 875-я шайба в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки — до 19 шайб.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 32 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В активе 39-летнего форварда 22 гола и 12 результативных передач.