Резко подорожавший картофель разрешили ввозить в Россию беспошлинно

Кабмин РФ определил порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления, определяющие порядок беспошлинного ввоза в страну картофеля, моркови и яблок. Об этом сообщает правительство РФ.

В пресс-службе российского кабмина отметили, что освобождение ввоза указанной продукции от пошлин «будет способствовать поддержанию стабильности внутреннего продовольственного рынка». Также там напомнили, что в конце осени 2024 года Евразийская экономическая комиссия утвердила решение, утверждающее право беспошлинного ввоза в РФ до 31 июля 2025-го 150 тысяч тонн картофеля, 55 тысяч тонн моркови и 230 тысяч тонн яблок.