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13:16, 24 января 2025Экономика

Резко подорожавший картофель разрешили ввозить в Россию беспошлинно

Кабмин РФ определил порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок
Дмитрий Воронин

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления, определяющие порядок беспошлинного ввоза в страну картофеля, моркови и яблок. Об этом сообщает правительство РФ.

В пресс-службе российского кабмина отметили, что освобождение ввоза указанной продукции от пошлин «будет способствовать поддержанию стабильности внутреннего продовольственного рынка». Также там напомнили, что в конце осени 2024 года Евразийская экономическая комиссия утвердила решение, утверждающее право беспошлинного ввоза в РФ до 31 июля 2025-го 150 тысяч тонн картофеля, 55 тысяч тонн моркови и 230 тысяч тонн яблок.

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