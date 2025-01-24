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14:40, 24 января 2025Забота о себе

Россиянам посоветовали есть меньше красного мяса

Диетолог Дианова предупредила, что красное мясо и сахар увеличивают риск рака
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила, что ультраобработанные продукты, красное мясо и изделия с добавленным сахаром вредят здоровью кишечника и повышают риск развития угрожающих жизни заболеваний. Ее слова приводит «Москва 24».

Первой категорией продуктов, вредящих кишечнику, Дианова назвала ультраобработанную еду — фастфуд, снеки, колбасы и многие полуфабрикаты: они очень калорийны, богаты трансжирами и сахаром, но скудны на содержание белка и других питательных веществ. Такая пища нарушает баланс микрофлоры кишечника, вызывает воспаление и увеличивают риск развития язвенного колита, болезни Крона и рака.

Также гастроэнтеролог посоветовала россиянам есть меньше красного мяса, как необработанного, так и обработанного (ветчины, колбасы). «Исследования доказали, что употребление такой еды повышает риск развития колоректального рака. Помимо того, большое количество насыщенных жиров, трансжиров влияет на возникновение метаболического синдрома. Это может приводить еще и к сахарному диабету», — объяснила врач.

Вредят здоровью, по словам Диановой, и продукты с добавленным сахаром, так как сахар угнетает полезную микрофлору кишечника. Из-за этого в кишечнике растет провоцирующая дисбактериоз и снижение иммунитета патогенная и грибковая микрофлора, объяснила врач.

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Ранее Дианова предупредила россиян о развитии серьезных заболеваний из-за БАДов. По словам эксперта, из-за покупки непроверенных пищевых добавок на маркетплейсах люди все чаще начали страдать лекарственным панкреатитом, лекарственными гепатитами и печеночной недостаточностью.

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