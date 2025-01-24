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16:11, 24 января 2025Спорт

Стало известно о долгах по зарплате перед футболистами в клубе РПЛ

Глава профсоюза футболистов Зотов: У «Химок» долги по зарплате перед игроками
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал о долгах по зарплате перед игроками клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки». Его слова приводит Odds.ru.

Он отметил, что это не новая ситуация для команды. «Периодически футболисты обращались к нам, но в последние месяцы этого не было. Мы отслеживаем эту тему», — заявил Зотов.

Ранее стало известно, что главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов обвиняется по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. В рамках этого дела следователи задержали пятерых бизнесменов.

«Химки» в нынешнем сезоне набрали 16 очков в 18 матчах РПЛ. Команда находится на 13-й строчке в турнирной таблице.

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