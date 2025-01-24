Трехкратный олимпийский чемпион Тарьей Бе вслед за братом объявил о завершении карьеры

Норвежский биатлонист Тарьей Бе завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025

Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бе вслед за своим младшим братом Йоханнесом объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025. Его слова передает NRK.

Бе-старший сделал заявление после победы в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце. «Пообещал себе, что в следующий раз, когда вновь окажусь на вершине, скажу вам, что ухожу на пенсию», — отметил он.

По словам 36-летнего норвежского спортсмена, на протяжении всей зимы он чувствовал, что «пора закругляться», несмотря на то что в следующем году состоится Олимпиада. «В этом сезоне я по-прежнему был одним из лучших биатлонистов мира и хочу уйти на этом уровне. Теперь хочу проводить больше времени с [женой] Гитой и семьей дома», — объяснил Бе.

Тарьей Бе трижды побеждал на Олимпиадах в эстафетах в составе сборной Норвегии. Также в его активе две серебряные и одна бронзовая медали Игр. Кроме того, он является 11-кратным чемпионом мира.