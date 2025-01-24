Тренер сборной России раскритиковала желающих получить нейтральный статус гимнастов

Родионенко раскритиковала желающих получить нейтральный статус гимнастов

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала подопечных, желающих получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Ее слова приводит «Матч ТВ».

По мнению специалиста, такие атлеты с удовольствием забывают о своей стране и идут на любые условия ради допуска к турнирам. Вместе с тем она выразила надежду, что на этапах Кубка России будут выступать россияне.

Родионенко также добавила, что некоторые тренеры приняли решение принципиально не подавать заявки на нейтральный статус. «Не все с удовольствием принимают те условия, которые нам навязывают, в первую очередь отсутствие флага и гимна», — заявила тренер.

Ранее стало известно, что девять российских гимнасток подали заявки на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Среди них олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и Виктория Листунова.

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Представители страны отказались подавать заявки для участия в квалификационных турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже.