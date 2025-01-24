Третьяк раскрыл секрет высокой результативности Овечкина в НХЛ

Третьяк: Овечкин забрасывает много шайб в НХЛ благодаря голевому чутью

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк раскрыл секрет высокой результативности форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит ТАСС.

Функционер отметил, что это связано с голевым чутьем россиянина. «Самое главное для него — куда шайба отскочит от вратаря и где выбрать позицию, это дар божий. Есть много хороших талантливых спортсменов, но они не забивают», — добавил Третьяк.

Глава ФХР добавил, что во время его игровой карьеры не было таких хоккеистов, как Овечкин. «У него высокая скорость, он физически крепкий. Раньше шайбы не так быстро летели», — добавил Третьяк.

Ранее 24 января Овечкин забросил шайбу в матче против «Сиэтл Кракен» (3:0) и довел количество шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 875. Он сократил отставание от рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки — до 19 шайб.