В СВР высказались о влиянии России на Ближнем Востоке

Глава СВР Нарышкин: Россия остается влиятельным игроком на Ближнем Востоке

Россия остается крайне влиятельным игроком на Ближнем Востоке, поэтому никакой утраты позиции Москвы в этом регионе нет. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, его слова передает ТАСС.

«Россия — это очень влиятельный игрок на Ближнем Востоке. Это понимают и страны арабского мира, Турция. Поэтому никакой утраты наших позиций в регионе нет», — подчеркнул глава разведывательного ведомства.

14 января глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не уходит с Ближнего Востока. Также он отметил, что российское посольство в Дамаске остается и имеет повседневные контакты с новыми властями в Сирии.