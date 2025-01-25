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15:31, 25 января 2025Культура

Актриса Польских опровергла сообщения о госпитализации с раком почек

Актриса Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации с раком почек
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Известная советская актриса Галины Польских опровергла сообщения о госпитализации с раком почек. Ее комментарий передает News.ru.

«Конечно, все в порядке. С почками были какие-то проблемы, но не рак. Это ужас! Проверилась я. Ужас, какие сплетни, какие ужасные разговоры. Это все неправда», — заявила Польских. Она добавила, что чувствует себя нормально.

25 января сообщалось, что у Польских якобы обнаружили злокачественную опухоль в почке. Утверждалось, что врачи выдали ей направление на госпитализацию в круглосуточный стационар для прохождения курса терапии.

В декабре сообщалось, что у Галины Польских диагностировали пневмофиброз легких. По мнению врачей, это неизлечимое заболевание могло развиться у артистки после пневмонии.

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