Актриса Польских опровергла сообщения о госпитализации с раком почек

Актриса Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации с раком почек

Известная советская актриса Галины Польских опровергла сообщения о госпитализации с раком почек. Ее комментарий передает News.ru.

«Конечно, все в порядке. С почками были какие-то проблемы, но не рак. Это ужас! Проверилась я. Ужас, какие сплетни, какие ужасные разговоры. Это все неправда», — заявила Польских. Она добавила, что чувствует себя нормально.

25 января сообщалось, что у Польских якобы обнаружили злокачественную опухоль в почке. Утверждалось, что врачи выдали ей направление на госпитализацию в круглосуточный стационар для прохождения курса терапии.

В декабре сообщалось, что у Галины Польских диагностировали пневмофиброз легких. По мнению врачей, это неизлечимое заболевание могло развиться у артистки после пневмонии.