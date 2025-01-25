Актрисе Галине Польских диагностировали рак почки

У известной советской актрисы Галины Польских нашли злокачественную опухоль

У известной советской актрисы Галины Польских обнаружили рак. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

85-летняя народная артистка РФ недавно обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на плохое самочувствие. Обследование выявило злокачественную опухоль в почке. Врачи диагностировали рак и выдали актрисе направление на госпитализацию в круглосуточный стационар для прохождения курса терапии. Агент Польских сообщил СМИ, что актриса пока что не ложилась в больницу и находится дома.

Всего Польских сыграла более 170 ролей. Она снималась в картинах «Дикая собака динго», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «По семейным обстоятельствам», «Ландыш серебристый» и «Белые ночи», а также в сериалах «Ранетки» и «Моя прекрасная няня».

Ранее у Галины Польских диагностировали пневмофиброз легких. По мнению врачей, это неизлечимое заболевание могло развиться у Польских после пневмонии.