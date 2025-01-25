Депутат бундестага выступила за вывод американских войск и ядерного оружия США из Германии

Депутат Дагделен: США должны вывести войска и ядерное оружие с территории ФРГ

Соединенные Штаты должны вывести свои войска и ядерное оружие с территории Германии. Об этом в соцсети X написала депутат бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен.

По ее словам, Европе необходимо признать, что она и США имеют разные интересы.

«Для Германии настало время вывести американские войска и американское ядерное оружие. Разрушительная вассальная преданность должна быть прекращена», — указала она.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент США Дональд Трамп станет вызовом для стран Европы. Однако, по словам политика, Европа и Штаты связаны давней историей сотрудничества и дружбы.

В свою очередь, Дональд Трамп раскритиковал лидеров Германии и торговую политику страны. Также он назвал немецкого канцлера Олафа Шольца скучным.