Шольц назвал Трампа вызовом для Европы

Шольц: Трамп станет вызовом для Европы

Президент США Дональд Трамп станет вызовом для стран Европы. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.

«Совсем недавно, на этой неделе, мы получили новую администрацию США. Президент Трамп, как теперь ясно, станет вызовом», — заявил канцлер ФРГ.

При этом политик подчеркнул, что Европа и США связаны давней историей сотрудничества и дружбы. По его словам, европейские государства будут строить отношения с Вашингтоном «на этом прочном фундаменте».

21 января Шольц выразил готовность содействовать миру вместе с Трампом, поздравив американского лидера со вступлением в должность.