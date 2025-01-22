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16:42, 22 января 2025Мир

Шольц назвал Трампа вызовом для Европы

Шольц: Трамп станет вызовом для Европы
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Президент США Дональд Трамп станет вызовом для стран Европы. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.

«Совсем недавно, на этой неделе, мы получили новую администрацию США. Президент Трамп, как теперь ясно, станет вызовом», — заявил канцлер ФРГ.

При этом политик подчеркнул, что Европа и США связаны давней историей сотрудничества и дружбы. По его словам, европейские государства будут строить отношения с Вашингтоном «на этом прочном фундаменте».

21 января Шольц выразил готовность содействовать миру вместе с Трампом, поздравив американского лидера со вступлением в должность.

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