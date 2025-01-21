Шольц заявил о готовности содействовать миру вместе с Трампом

Шольц поздравил Трампа с инаугурацией и заявил о готовности содействовать миру

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил с инаугурацией президента США Дональда Трампа и заявил о готовности вместе содействовать миру. Сообщение опубликовано на сайте федерального канцлера Германии.

«Вместе мы можем дать решающий импульс свободе, миру и безопасности», — подчеркивается в сообщении.

Шольц отметил в поздравлении Трампу давнее партнерство США и Германии. Канцлер Германии также понадеялся на укрепление трансатлантического партнерства и совместное процветание двух стран.

Ранее Трамп назвал себя миротворцем в ходе инаугурационной речи. Политик заявил о намерении стать «миротворцем и объединителем» в ходе своего второго президентского срока.