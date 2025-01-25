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08:16, 25 января 2025Спорт

Эксперт оценил возможность занятий спортивной гимнастикой после 40 лет

Эксперт Сидоров посоветовал заниматься спортивной гимнастикой после 40 лет
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Harbucks / Shutterstock / Fotodom

Руководитель Европейского гимнастического центра Илья Сидоров оценил возможность занятий спортивной гимнастикой после 40 лет. Его цитируют «Известия».

По словам эксперта, основная идея фитнеса после 40 лет — это всестороннее развитие, состоящее из тренировки гибкости, улучшения равновесия, аэробных и силовых упражнений. «Спортивная гимнастика, в отличие от привычного фитнеса, — эффективный метод комплексной тренировки, включающий силовую и кардионагрузку вместе с выполнением сложных координационных упражнений», — заявил он.

Сидоров отметил, что заниматься гимнастикой можно всем, поскольку в этом виде спорта много различных упражнений, которые можно адаптировать под любой возраст. «Интенсивная тренировка дает мощный выброс различных гормонов, влияющих на самочувствие и настроение человека и наделяет его энергией», — подчеркнул специалист.

Ранее тренер Акулина Бахтурина рассказала о способе похудеть с помощью ходьбы. «Для длительной прогулки рекомендую придерживаться такого плана: 10 минут ходьбы в комфортном темпе для разогрева тела, далее переходим к активной фазе и 30-40 минут двигаемся в интенсивном темпе. После можно сбавить темп», — поделилась она.

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