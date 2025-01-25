Эксперт оценил возможность занятий спортивной гимнастикой после 40 лет

Эксперт Сидоров посоветовал заниматься спортивной гимнастикой после 40 лет

Руководитель Европейского гимнастического центра Илья Сидоров оценил возможность занятий спортивной гимнастикой после 40 лет. Его цитируют «Известия».

По словам эксперта, основная идея фитнеса после 40 лет — это всестороннее развитие, состоящее из тренировки гибкости, улучшения равновесия, аэробных и силовых упражнений. «Спортивная гимнастика, в отличие от привычного фитнеса, — эффективный метод комплексной тренировки, включающий силовую и кардионагрузку вместе с выполнением сложных координационных упражнений», — заявил он.

Сидоров отметил, что заниматься гимнастикой можно всем, поскольку в этом виде спорта много различных упражнений, которые можно адаптировать под любой возраст. «Интенсивная тренировка дает мощный выброс различных гормонов, влияющих на самочувствие и настроение человека и наделяет его энергией», — подчеркнул специалист.

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