Гол Головина помог «Монако» победить в матче чемпионата Франции

Гол Головина помог «Монако» победить «Ренн» в матче чемпионата Франции

«Монако» «Ренн» в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:2. Победить хозяевам помогли голы Магнеса Аклиуша, Мики Биерета, а также российского полузащитника Александра Головина.

В текущем сезоне 28-летний Головин провел в составе монегасков 23 матча во всех турнирах. Всего он забил в них три мяча и сделал одну результативную передачу.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году. 4 октября 2024-го россиянин продлил контракт с клубом до 2029 года.