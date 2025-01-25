Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил о готовности к встрече с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом при соответствующей заинтересованности со стороны США. Его комментарий передает ТАСС.
«Мы всегда готовы на переговоры», — ответил Нарышкин на вопрос о том, готов ли он к встрече с главой ЦРУ при соответствующем запросе со стороны Вашингтона.
Комментируя контакты СВР и ЦРУ, он отметил: «У нас есть официальный представитель в Вашингтоне, у Центрального разведывательного управления имеется официальный представитель в Москве».
Ранее Рэтклифф пообещал, что на своем посту будет советовать избранному президенту США Дональду Трампу сотрудничать с Россией на взаимовыгодных условиях.
До этого Нарышкин заявил, что не знаком с Рэтклиффом, занимавшим пост главы нацразведки США в годы первого президентства Трампа, но подчеркнул, что знает о нем, как о профессионале.