Нарышкин заявил о готовности к встрече с главой ЦРУ

Директор СВР Нарышкин заявил о готовности к встрече с главой ЦРУ Рэтклиффом

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил о готовности к встрече с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом при соответствующей заинтересованности со стороны США. Его комментарий передает ТАСС.

«Мы всегда готовы на переговоры», — ответил Нарышкин на вопрос о том, готов ли он к встрече с главой ЦРУ при соответствующем запросе со стороны Вашингтона.

Комментируя контакты СВР и ЦРУ, он отметил: «У нас есть официальный представитель в Вашингтоне, у Центрального разведывательного управления имеется официальный представитель в Москве».

Ранее Рэтклифф пообещал, что на своем посту будет советовать избранному президенту США Дональду Трампу сотрудничать с Россией на взаимовыгодных условиях.

До этого Нарышкин заявил, что не знаком с Рэтклиффом, занимавшим пост главы нацразведки США в годы первого президентства Трампа, но подчеркнул, что знает о нем, как о профессионале.