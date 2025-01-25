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13:47, 25 января 2025Мир

Нарышкин заявил о готовности к встрече с главой ЦРУ

Директор СВР Нарышкин заявил о готовности к встрече с главой ЦРУ Рэтклиффом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Джон Ли Рэтклифф

Джон Ли Рэтклифф. Фото: Nathan Howard / Reuters

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил о готовности к встрече с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом при соответствующей заинтересованности со стороны США. Его комментарий передает ТАСС.

«Мы всегда готовы на переговоры», — ответил Нарышкин на вопрос о том, готов ли он к встрече с главой ЦРУ при соответствующем запросе со стороны Вашингтона.

Комментируя контакты СВР и ЦРУ, он отметил: «У нас есть официальный представитель в Вашингтоне, у Центрального разведывательного управления имеется официальный представитель в Москве».

Ранее Рэтклифф пообещал, что на своем посту будет советовать избранному президенту США Дональду Трампу сотрудничать с Россией на взаимовыгодных условиях.

До этого Нарышкин заявил, что не знаком с Рэтклиффом, занимавшим пост главы нацразведки США в годы первого президентства Трампа, но подчеркнул, что знает о нем, как о профессионале.

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