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13:24, 25 января 2025Спорт

Российская девушка-боец ММА ударила тренера после поражения на турнире. Ее уволили из UFC

Ударившую тренера российскую девушку-бойца MMA Дудакову уволили из UFC
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Виктория Дудакова ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева после поражения от американки Фатимы Клайн на турнире UFC Vegas 101. Спустя две недели ее уволили из промоушена, она успела провести четыре поединка под эгидой UFC.

Спортсменка ударила тренера, когда тот хотел ее обнять

Турнир UFC Vegas 101 прошел в Лас-Вегасе 12 января. Дудакова проиграла американке Фатиме Клайн техническим нокаутом во втором раунде. Тренер Гасаналиев хотел приобнять подопечную, однако та отстранилась и ударила его по лицу. «Ты даже не подошел, ты там сидел. Тебе пофигу», — заявила она.

Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Впоследствии спортсменка опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пост с извинением. Она заявила, что тренер отвернулся от нее в тяжелый момент и не стал заходить в клетку, однако она подчеркнула, что это не оправдывает ее реакцию. Дудакова заявила, что не смогла справиться с эмоциями и подала плохой пример спортсменам и молодежи.

Дудакова заявляла о цели завоевать чемпионский пояс в UFC за три года

Дудакова завоевала контракт с UFC в августе 2022 года. Как сообщает «Чемпионат», спортсменка заявляла, что намерена завоевать чемпионский пояс — это было ее целью с момента начала занятий единоборствами. «Я поставила себе цель стать чемпионкой UFC за следующие три года. Можете скринить. Через три года я буду чемпионкой UFC в весовой категории до 52 килограммов», — говорила она.

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Однако 25 января стало известно, что Дудакова уволена из промоушена. Организацию также покинули россиянин Магомед Гаджиясулов и украинец Игорь Потеря. Как пишет «Чемпионат», Дудаковой теперь придется вернуться в российские лиги, либо попробоваться в других зарубежных промоушенах, которые набирают бойцов, ставших свободными агентами.

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