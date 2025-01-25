Ударившую тренера российскую девушку-бойца MMA уволили из UFC

Бойца MMA Дудакову, ударившую тренера после поражения, уволили из UFC

Российскую девушку-бойца смешанного стиля (ММА) Викторию Дудакову, ударившую своего тренера Гасанали Гасаналиева после поражения на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), уволили из промоушена. Об этом сообщается на странице UFC Roster Watch в социальной сети X.

Помимо Дудаковой организацию покинули россиянин Магомед Гаджиясулов и украинец Игорь Потеря.

В ночь с 11 на 12 января на турнире UFC Vegas 101 Дудакова потерпела поражение техническим нокаутом от американки Фатимы Клайн. Тренер хотел обнять подопечную, однако та отстранилась и ударила его по лицу. Позднее она извинилась.

Для 25-летней Дудаковой это поражение стало вторым в карьере в ММА. Также на ее счету восемь побед.