Щербакова ответила на вопрос о перераспределенных медалях чемпионата Европы-2022

ISU не связывался с Щербаковой по вопросу о перераспределенных медалях ЧЕ-2022

Российская фигуристка Анна Щербакова ответила на вопрос о перераспределенных медалях чемпионата Европы-2022. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Щербакова заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) с ней не связывался по поводу получения золотой награды турнира.

Перераспределение медалей ЧЕ-2022 произошло из-за отстранения россиянки Камилы Валиевой. 29 января 2024-го Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал ее на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. С этого момента все результаты фигуристки были аннулированы.

Титул чемпионки Европы перешел к Щербаковой, изначально занявшей второе место. Серебряным призером стала россиянка Александра Трусова, бронзовым — бельгийка Луна Хендрикс. Также Валиеву лишили золотых медалей чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года.