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10:38, 25 января 2025Мир

В США рассказали о восполнении ХАМАС потерянных в войне с Израилем бойцов

ХАМАС за время войны с Израилем приняло от 10 до 15 тысяч новых бойцов
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Палестинское «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) за время войны с Израилем восполнило несколько тысяч потерянных бойцов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в Конгрессе США.

Собеседники агентства рассказали, что за указанный период в ХАМАС было принято столько же новых бойцов, сколько палестинское движение потеряло в ходе конфликта. Уточняется, что речь идет о 10-15 тысячах человек.

Ранее в Израиле заявили о нарушении ХАМАС соглашения о прекращении огня. Оно связано с запланированным на 25 января освобождением женщин-заложниц.

В пятницу, 24 января, в МИД России сообщили, что Москва обсудила с ХАМАС судьбу удерживаемых в секторе Газа россиян. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что заинтересованы в приоритетном освобождении удерживаемых в секторе Газа российского гражданина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина.

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