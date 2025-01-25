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19:51, 25 января 2025Мир

Захарова прокомментировала угрозы Польши в адрес Венгрии по санкциям против России

Захарова раскритиковала угрозы Туска в адрес Орбана по санкциям против России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Туск пригрозил Орбану последствиями, если тот наложит вето на продление санкций против России. А потому что такая западная демократия», — раскритиковала угрозы премьер-министра Польши Захарова.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил венгерскому политику последствиями в случае блокировки санкций. Согласно его заявлению, если премьер-министр Венгрии не поддержит решение Евросоюза о продлении санкций против Москвы, это будет значить, что он на стороне президента России Владимира Путина.

Как подсчитал Орбан, суммарный экономический ущерб страны от антироссийских санкций ЕС за последние три года составил порядка 19 миллиардов евро. Окончательное решение по вопросу продления антироссийских санкций должны принять до 31 января. Премьер-министр Венгрии отметил, что в стране к пролонгации ограничительных мер относятся скептически.

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