Брат Нурмагомедова одержал победу на турнире PFL

Российский боец Усман Нурмагомедов победил ирландца Пола Хьюза на турнире PFL

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Полом Хьюзом на турнире Professional Fighting League (PFL). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Титульный бой в легком весе прошел в Дубае (ОАЭ) и стал главным по значимости поединком ивента. Победитель определился судейским решением (47-47, 48-46, 48-46).

Двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова выиграл 19-й бой в карьере и остался непобежденным (еще одна схватка с его участием была признана несостоявшейся). На счету Хьюза 11 побед при двух поражениях.

Ранее на турнире PFL победу одержал еще один россиянин Вадим Немков. Он оказался сильнее американца Тимоти Джонсона.