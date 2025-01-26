Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
4:2
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
2:3
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
3:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
РБ Лейпциг
2:2
Завершен
Байер
Германия — Бундеслига|19-й тур
Манчестер Сити
3:1
Завершен
Челси
Англия — Премьер-лига|23-й тур
00:44, 26 января 2025Спорт

Брат Нурмагомедова одержал победу на турнире PFL

Российский боец Усман Нурмагомедов победил ирландца Пола Хьюза на турнире PFL
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Полом Хьюзом на турнире Professional Fighting League (PFL). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Титульный бой в легком весе прошел в Дубае (ОАЭ) и стал главным по значимости поединком ивента. Победитель определился судейским решением (47-47, 48-46, 48-46).

Двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова выиграл 19-й бой в карьере и остался непобежденным (еще одна схватка с его участием была признана несостоявшейся). На счету Хьюза 11 побед при двух поражениях.

Ранее на турнире PFL победу одержал еще один россиянин Вадим Немков. Он оказался сильнее американца Тимоти Джонсона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе описали четыре возможных сценария окончания конфликта на Украине

      Сотрудники ТЦК похитили и избили сына выгонявшей русских с Украины писательницы

      Жители российского региона сообщили о серии взрывов

      На Украине сообщили о вхождении российских войск в стратегически важное село под Курахово

      Следователи установили местонахождение актера Смольянинова

      Трамп допустил пересмотр решения о выходе США из ВОЗ

      Раскрыты последствия заморозки помощи Украине

      В российском городе один за другим загорелись три ресторана

      Трамп рассказал о восторге Мексики от его планов переименовать Мексиканский залив

      Брат Нурмагомедова одержал победу на турнире PFL

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше