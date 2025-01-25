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23:41, 25 января 2025Спорт

Немков одержал победу на турнире PFL

Российский боец Немков досрочно победил американца Джонсона на турнире PFL
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков одержал победу на турнире Professional Fighting League (PFL). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин досрочно победил американца Тимоти Джонсона. На четвертой минуте первого раунда Немков успешно провел удушающий прием.

Бой в тяжелом весе прошел в Дубае (ОАЭ). Он стал вторым по значимости поединком ивента.

32-летний Немков одержал 18-ю победу в карьере в ММА, также на его счету два поражения. В активе 39-летнего Джонсона 18 побед при 11 поражениях.

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