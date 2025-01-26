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14:06, 26 января 2025Спорт

Брат Нурмагомедова получил травму в титульном бою

Боец MMA Усман Нурмагомедов получил травму левой ноги в бою на турнире PFL
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Усман Нурмагомедов

Усман Нурмагомедов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов получил травму в титульном поединке с ирландцем Полом Хьюзом на турнире Professional Fighting League (PFL). Об этом сообщает ТАСС.

В команде спортсмена заявили, что Нурмагомедов получил повреждение левой ноги. «Врачи осмотрели, наложили повязку. Дальше посмотрим», — рассказали они.

Нурмагомедов одержал победу над Хьюзом на турнире PFL в Дубае (ОАЭ) ранее 26 января. Победитель определился судейским решением (47-47, 48-46, 48-46).

Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова выиграл 19-й бой в карьере и остался непобежденным (еще одна схватка с его участием была признана несостоявшейся). На счету Хьюза 11 побед при двух поражениях.

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