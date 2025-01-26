Брат Нурмагомедова прокомментировал победу на турнире PFL

Боец MMA Усман Нурмагомедов заявил, что не планирует реванш с ирландцем Хьюзом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над ирландцем Полом Хьюзом на турнире Professional Fighting League (PFL). Его слова приводит Sport24.

«Я никогда не получал столько урона. Все тело болит! Спасибо за этот поединок, теперь я выйду на новый уровень», — заявил спортсмен. Он добавил, что не планирует проводить реванш с Хьюзом.

Нурмагомедов одержал победу над Хьюзом на турнире PFL в Дубае (ОАЭ) ранее 26 января. Победитель определился судейским решением (47-47, 48-46, 48-46).

Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова выиграл 19-й бой в карьере и остался непобежденным (еще одна схватка с его участием была признана несостоявшейся). На счету Хьюза 11 побед при двух поражениях.