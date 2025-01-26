Гол и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ

«Рейнджерс» проиграли «Колорадо» в матче НХЛ, на счету Панарина гол и передача

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гол и передача российского нападающего Артемия Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей.

На счету «Рейнджерс» 52 очка в 49 играх в текущем регулярном чемпионате. Команда идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее были представлены символические сборные «Рейнджерс» первой четверти XXI века. В первую команду попал Панарин, во вторую — российский голкипер Игорь Шестеркин.