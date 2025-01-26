Панарина включили в символическую сборную XXI века еще одного клуба НХЛ

Двоих россиян включили в символическую сборную клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» первой четверти XXI века. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский нападающий Артемий Панарин вошел в первую символическую сборную команды. Во вторую шестерку попал российский голкипер Игорь Шестеркин.
Ранее Панарин вошел в символическую сборную еще одного клуба. Он попал в первую команду «Коламбус Блю Джекетс».
В текущем регулярном чемпионате «Рейнджерс» набрали 52 очка в 48 играх. Команда идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.