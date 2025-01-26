Ирландский боец полюбил россиян после поединка с братом Нурмагомедова

Ирландский боец Хьюз полюбил россиян после поединка с Усманом Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Пол Хьюз полюбил россиян после поединка с Усманом Нурмагомедовым на турнире Professional Fighting League (PFL). Об этом он рассказал ТАСС.

Хьюз признался, что эта схватка и отношение Нурмагомедова показали, какими бывают люди из России. «Я полюбил россиян, они уважают своих соперников, идут до конца», — заявил спортсмен.

Нурмагомедов оказался сильнее Хьюза на турнире PFL в Дубае (ОАЭ) 26 января. Победитель определился судейским решением (47-47, 48-46, 48-46).

Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова выиграл 19-й бой в карьере и остался непобежденным (еще одна схватка с его участием была признана несостоявшейся). На счету Хьюза 11 побед при двух поражениях.