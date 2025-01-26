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22:23, 26 января 2025Спорт

Махачев ответил на вопрос о смене весовой категории

Чемпион UFC Махачев допустил переход в другую весовую категорию
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев ответил на вопрос о смене весовой категории. Его слова приводит Sport24.

Махачев допустил переход в другой вес. «На данный момент, смотря на свою весовую категорию, я не вижу там много работы для себя. Практически я со всеми подрался или все друг друга перебили. Я думаю перейти на 77 и там можно задержаться», — заявил он.

19 января Махачев в рекордный четвертый раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Россиянин одержал победу над бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311.

Всего в активе Махачева 27 побед при единственном поражении в MMA.

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