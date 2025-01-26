Чемпион UFC Махачев допустил переход в другую весовую категорию

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев ответил на вопрос о смене весовой категории. Его слова приводит Sport24.

Махачев допустил переход в другой вес. «На данный момент, смотря на свою весовую категорию, я не вижу там много работы для себя. Практически я со всеми подрался или все друг друга перебили. Я думаю перейти на 77 и там можно задержаться», — заявил он.

19 января Махачев в рекордный четвертый раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Россиянин одержал победу над бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311.

Всего в активе Махачева 27 побед при единственном поражении в MMA.