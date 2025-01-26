Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
3:3
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тоттенхэм Хотспур
0:0
1-й тайм
live
Лестер Сити
Англия — Премьер-лига|23-й тур
ХК Сочи
0:0
1-й период
live
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Астон Вилла
Сегодня
19:30 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия — Премьер-лига|23-й тур
Фулхэм
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|23-й тур
17:00, 26 января 2025Спорт

Российской гимнастке-чемпионке по ошибке удалили здоровый мениск

Тренер Винер: Врачи по ошибке удалили здоровый мениск гимнастке Крамаренко
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Лала Крамаренко

Лала Крамаренко . Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер в интервью YouTube-каналу Надежде Стрелец рассказал, что гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск.

«Отрезанное не восстановишь. Это наши врачи, не хочу называть фамилию. Я бы таких врачей лишала диплома», — заявила Винер. Она добавила, что в данный момент Крамаренко проходит восстановление в Израиле, однако уверенности в ее возвращении нет.

Крамаренко является членом сборной команды России. Она трехкратная чемпионка мира среди юниоров, а также чемпионка Европы в командном зачете 2021. Спортсменка тренируется под руководством Ирины Винер-Усмановой.

В декабре 2023 года Крамаренко сравнила внутренние и международные турниры. Спортсменка призналась, что скучает по международным стартам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Свет в конце тоннеля появится в этом году». Лукашенко спрогнозировал развязку конфликта на Украине

      Минобороны сообщило о переходе Великой Новоселки в ДНР под контроль ВС России

      Экс-судья из Польши сравнил уровень свободы на выборах в Белоруссии и ЕС

      Российской гимнастке-чемпионке по ошибке удалили здоровый мениск

      В Подмосковье родители пытали дочь раскаленным гаечным ключом

      В Латвии сообщили о повреждении подводного кабеля

      В центре российского города сбили дрон ВСУ

      В Ростовской области после жалоб жителей закрыли ввоз песка с мазутом на полигон

      Российские войска уничтожили группу бойцов ВСУ в Херсонской области

      В России обратили внимание на смену риторики западных СМИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше