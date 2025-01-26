Российской гимнастке-чемпионке по ошибке удалили здоровый мениск

Тренер Винер: Врачи по ошибке удалили здоровый мениск гимнастке Крамаренко

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер в интервью YouTube-каналу Надежде Стрелец рассказал, что гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск.

«Отрезанное не восстановишь. Это наши врачи, не хочу называть фамилию. Я бы таких врачей лишала диплома», — заявила Винер. Она добавила, что в данный момент Крамаренко проходит восстановление в Израиле, однако уверенности в ее возвращении нет.

Крамаренко является членом сборной команды России. Она трехкратная чемпионка мира среди юниоров, а также чемпионка Европы в командном зачете 2021. Спортсменка тренируется под руководством Ирины Винер-Усмановой.

В декабре 2023 года Крамаренко сравнила внутренние и международные турниры. Спортсменка призналась, что скучает по международным стартам.