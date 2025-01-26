Сын Плющенко выиграл соревнования с единственным участником

Сын Евгения Плющенко Александр выиграл турнир, где был единственным участником

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выиграл соревнования по фигурному катанию в Красногорске. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках Московской области.

За короткую и произвольную программы Плющенко-младший, выступавший по первому спортивному разряду, получил от судей 160,69 балла. Он был единственным участником турнира в данной категории.

Александр Плющенко — старший сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. 12-летний фигурист, известный в соцсетях как Гном Гномыч, также принимает участие в ледовых шоу.

Ранее Плющенко-старший рассказал о том, как его сын тратит заработанные деньги. По его словам, мальчик может пойти в магазин и потратить на игрушки 150 тысяч рублей.