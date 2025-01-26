Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
4:2
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
2:3
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
3:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
РБ Лейпциг
2:2
Завершен
Байер
Германия — Бундеслига|19-й тур
Манчестер Сити
3:1
Завершен
Челси
Англия — Премьер-лига|23-й тур
00:10, 26 января 2025Спорт

Сын Плющенко выиграл соревнования с единственным участником

Сын Евгения Плющенко Александр выиграл турнир, где был единственным участником
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Плющенко

Александр Плющенко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выиграл соревнования по фигурному катанию в Красногорске. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках Московской области.

За короткую и произвольную программы Плющенко-младший, выступавший по первому спортивному разряду, получил от судей 160,69 балла. Он был единственным участником турнира в данной категории.

Александр Плющенко — старший сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. 12-летний фигурист, известный в соцсетях как Гном Гномыч, также принимает участие в ледовых шоу.

Ранее Плющенко-старший рассказал о том, как его сын тратит заработанные деньги. По его словам, мальчик может пойти в магазин и потратить на игрушки 150 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе описали четыре возможных сценария окончания конфликта на Украине

      Запад обвинили в срыве мирного соглашения по Украине в 2022 году

      Трамп подтвердил информацию о заморозке помощи США другим странам

      Трамп допустил расширение США

      Сын Плющенко выиграл соревнования с единственным участником

      В ЦРУ заявили об утечке вируса COVID-19 из лаборатории в Ухане

      Американские дипломаты попросили исключить Украину из заморозки иностранной помощи

      Немков одержал победу на турнире PFL

      Зеленский запретил переговоры с Россией всем

      Зеленский заявил о невозможности быстрого окончания конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше