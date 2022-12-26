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21:01, 26 декабря 2022Спорт

Плющенко рассказал о тратящем 150 тысяч рублей на игрушки сыне

Евгений Плющенко рассказал, что сын Александр может потратить 150 тысяч рублей на игрушки
Евгений Плющенко

Евгений Плющенко. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказал, как его сын Александр тратит заработанные деньги.

Спортсмен заявил, что в прошлом году его сын получил 12 миллионов рублей, большая часть которых лежит на счетах во французских банках. При этом он подчеркнул, что Александр может пойти в магазин и потратить на игрушки 150 тысяч рублей.

В апреле 2019-го стали известны доходы Александра Плющенко. К шести годам, по словам матери Яны Рудковской, он заработал 10 миллионов рублей. У Плющенко-младшего есть рекламные контракты, также он получает гонорары за участие в ледовых шоу.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию. На данный момент он занимается тренерской деятельностью в собственной академии «Ангелы Плющенко». Его сын известен в сети как Гном Гномыч. Мальчик занимается фигурным катанием под руководством отца.

Анастасия Борисова
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