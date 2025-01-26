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18:50, 26 января 2025Спорт

Тарасова оценила врачебную ошибку в операции российской гимнастке-чемпионке

Тарасова: Нужно отобрать лицензию у врача, удалившего Крамаренко здоровый мениск
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила врачебную ошибку в операции российской гимнастке Лале Крамаренко. Ее слова приводит РИА Новости.

«Если вместо больного мениска удалили здоровый, то у таких врачей надо отбирать лицензию. Даже не представляю, как это возможно!» — заявила Тарасова. Она добавила, что ей жаль и Крамаренко, и ее тренера Ирину Винер.

Ранее Винер рассказала, что Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск. В настоящее время спортсменка проходит восстановление в Израиле.

Крамаренко — член сборной России по художественной гимнастике. Она является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете.

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