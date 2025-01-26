Винер сменила мнение о выступлении российских спортсменов в нейтральном статусе

Винер заявила, что уже не является противником выступлений в нейтральном статусе

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер в интервью YouTube-каналу Надежде Стрелец рассказала о том, как относится к выступлению отечественных спортсменов в нейтральном статусе.

Винер призналась, что сменила мнение и уже не является противником этого. «Все должно решать государство. Государство решило, что надо. Но вначале для меня это было очень сложно», — заявила она.

Ранее Винер назвала позором выступление российских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе. «Флаг и гимн России — принадлежность к стране, мы не беженцы и не бомжи», — отмечала она.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.