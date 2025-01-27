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16:24, 27 января 2025Экономика

«АвтоВАЗ» объявил о выпуске Vesta с шестой передачей

«АвтоВАЗ» начал выпуск Vesta с иностранной шестиступенчатой коробкой передач
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В понедельник, 27 января, «АвтоВАЗ» выпустил первые серийные автомобили Lada Vesta, оснащенные шестиступенчатой механической коробкой (6МТ) передач. Об этом говорится в сообщении на сайте производителя.

Компания не раскрыла, кто выпускает трансмиссию, указав только, что речь идет о «дружественном поставщике». Исходя из формулировки можно предположить, что речь идет об одном из китайских предприятий.

В «АвтоВАЗе» утверждают, что такая трансмиссия обладает высоким запасом прочности, повысит комфорт и эффективность вождения, улучшит экологические характеристики. Для проверки нового силового агрегата был проведен полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, в рамках которого изготовили 50 прототипов.

Ранее пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила о выпуске гоночного автомобиля Lada Iskra. Модель разработали специально для участия в ледовых гонках, а наибольшее количество доработок пришлось на силовой агрегат.

В свою очередь, президент компании Максим Соколов не исключил, что по примеру китайских автопроизводителей лидер российского автопрома может создать новый бренд, отличный от Lada, чтобы использовать его в сегменте коммерческого транспорта.

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