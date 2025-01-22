«АвтоВАЗ»: Гоночную версию Lada Iskra представят на Гонке чемпионов 25 января

«АвтоВАЗ» анонсировал гоночный автомобиль Lada Iskra. Его представят на «Гонке чемпионов», которая пройдет 25 января в Самарской области, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Премьера гоночной версии Lada Iskra пройдет на комплексе испытательных автодорог концерна. Как отмечают в пресс-службе, спортивная Iskra — новый проект команды Lada Sport Rosneft. Модель разработали для участия в ледовых гонках.

«Наибольшее количество доработок пришлось на силовой агрегат. Объем двигателя увеличен с 1,6 литра до 1,8 литра за счет применения оригинального коленвала, увеличивающего ход поршня», — пояснили представители завода.

Кузов гоночный Lada Iskra будет облегчен и оснащен каркасом безопасности. Мощность двигателя новинки составит 173 лошадиных силы, а крутящий момент — 200 ньютон-метров. Его объем был увеличен с 1,6 до 1,8 литра. Также в подвеске машины будут установлены специальные амортизаторы с более жесткими пружинами, а точки крепления узлов подвески — усилены.

В начале года руководство «АвтоВАЗа» подняло ценник на самую продаваемую в России модель — Lada Granta. В компании отметили, что ценник также подняли на другой популярный у россиян автомобиль — внедорожник Lada Niva Legend. В среднем по модельному ряду рост стоимости составил 1,8 процента. В концерне объяснили свое решение тем, что стоимость наиболее бюджетных моделей Lada не менялась с ноября 2023 года.