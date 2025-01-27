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16:40, 27 января 2025Наука и техника

Раскрыты первые детали Android 17

В Android 17 появится улучшенная поддержка приложений для складных смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Steve Marcus / Reuters

В запланированной на 2026 год операционной системе (ОС) Android появится улучшенная поддержка приложений для складных смартфонов. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты медиа напомнили, что в конце января корпорация Google представила первую публичную версию Android 16, заявив о важности приложений для девайсов с большими экранами. Специалисты SamMobile предположили, что разработчики Android расширят поддержку складных смартфонов и прочих устройств с большими дисплеями, и это окажется одной из главных особенностей Android 17.

В материале говорится, что первой из известных деталей будущей ОС окажется полная поддержка всех приложений смартфонами с нетипичными экранами. Скорее всего, все программы, если они не будут адаптированы под большую диагональ, будут автоматически раскрываться на весь экран. Поэтому создателям приложений будет важно оптимизировать свои продукты под все известные размеры экранов устройств.

«Таким образом, в 2026 году приложения, созданные под Android 17, не смогут быть ограничены работой только в портретной ориентации или иметь черные полосы вокруг», — объяснили журналисты. Это связано в том числе с распространением складных устройств на рынке.

В конце января инженеры корпорации Google добавили в избранные Android-смартфоны функцию интеллектуальной защиты устройств от кражи. В случае, если телефон зафиксирует случай кражи, то заблокирует экран и потребует пользователя подтвердить свою личность.

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